Calvin Bassey doet geheimzinnig over cadeau voor Gio en Alfred Schreuder verklapt opstelling Ajax niet

Achter de naam van Brian Brobbey staat een klein vraagteken voor het laatste groepsduel van Ajax in de Champions League, bij Rangers FC. Daarin volstaat een kleine nederlaag zelfs om definitief te overwinteren in de Europa League. Maar daar houden trainer Alfred Schreuder en de van de Schotten overgenomen Calvin Bassey geen rekening mee. ,,We willen de groep goed afsluiten.”

Bassey is niet met lege handen naar Glasgow afgereisd. De mandekker, die afgelopen zomer voor 23 miljoen de overstap van Rangers naar Ajax maakte, heeft een klein cadeau meegenomen voor zijn voormalige coach. Giovanni van Bronckhorst wilde alleen niet zeggen wat hij heeft ontvangen. Dat moest Bassey maar zeggen. Tien minuten later schuift de Nigeriaan aan, maar meerdere pogingen leveren niets op. Steeds schiet de linkspoot in de lach. ,,Oké, oké, ik zal het morgen onthullen”, aldus Bassey.

Waar Bassey niet prijs wilde geven welk souvenir hij voor Rangers-coach Van Bronckhorst heeft meegenomen, daar wilde Schreuder niet te veel zeggen over zijn opstelling dinsdag. In het slotstuk van de poulefase tegen Rangers, tegen wie Ajax nog voortvarend begon in september (4-0), mogen de Amsterdammers na vier opeenvolgende nederlagen tegen Liverpool en Napoli nog met 4-0 verliezen om te overwinteren in de Europa League.

Het moet wel heel gek lopen als het zover komt, erkende ook Schreuder, die de wedstrijd tegen Vitesse eerder nog verplaatst zag worden om Ajax meer voorbereidingstijd voor het duel in Glasgow te kunnen geven. ,,Daardoor hebben we goed kunnen trainen, met een extra trainingsdag ook. Ik ben tevreden over hoe we er nu voorstaan.”

Volledig scherm Voor Calvin Bassey is het duel met Rangers een weerzien met zijn oude club. © AFP

Hoewel een kleine nederlaag geen desastreuze gevolgen heeft voor de het Europese doel, is Ajax daar met de eredivisiekraker tegen PSV op de rol niet bij gebaat. ,,Ik voel daardoor geen extra druk”, zei Schreuder. ,,We moeten hier gewoon een goede prestatie neerzetten. De manier waarop is daarin ook belangrijk.”

Met de topper tegen PSV is Schreuder naar eigen zeggen niet echt bezig. ,,Je wil iedere wedstrijd winnen. En nu om de Champions League op een dusdanige manier af te sluiten en met een goed gevoel naar de Europa League te gaan. We willen wel dingen verbeteren. Daar hebben we ook op getraind en we gaan zien of dat zijn vruchten gaat afwerpen.”

Daarvoor is Schreuder met een complete selectie naar Schotland afgereisd. Ook Ahmetcan Kaplan is na een knieblessure aangehaakt. De Turkse verdediger zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Achter de naam van spits Brian Brobbey, die lichte klachten heeft, staat nog een klein vraagteken, weet Schreuder. ,,We moeten op de training bekijken hoe hij ervoor staat.” Of Kenneth Taylor terugkeert in de basis, wilde de coach ook nog niet zeggen. ,,Dat gaan we morgen zien. Het zou in ieder geval fijn zijn als Kenneth weer wat minuten maakt.”

Bassey liet verder weten blij om terug te zijn op Ibrox, waar hij weer veel bekende gezichten tegenkomt en de sfeer volgens hem vergelijkbaar is met die in de Johan Cruijff Arena. ,,Ik denk alleen niet dat ik daarmee bezig zal zijn. Ik zal me vooral focussen op het winnen van de wedstrijd”, aldus Bassey, die spreekt van een stap voorwaarts met zijn transfer. ,,Dat zie je vooral in de Champions League, waar je grotere ploegen en technisch en fysiek nog betere spelers treft.”

Volledig scherm Brian Brobbey in duel met Joe Gomez. © Pro Shots / Stanley Gontha