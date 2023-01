De gekte komt op gang: clubs willen van spelers af, spelers willen van clubs af en WK-uitblinkers zijn in trek

Eerste speler ooit die rode kaart kreeg in de eredivisie overleden

Voormalig FC Den Bosch-voetballer Gerard Schuurman is op 28 december op 82-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Rosmalen. Hij kwam vanaf 1965 gedurende zeven seizoenen uit in 161 wedstrijden voor FC Den Bosch in eerste divisie en eredivisie.

