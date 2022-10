FC Emmen koerst regelrecht af op degradatie: chronisch gebrek aan goals grootste probleem

Met samenvatting Dusan Tadic na Europese martelgang Ajax: ‘Zo veel en zo dik verliezen, is onaccepta­bel’

De manier waarop Ajax tegen Napoli en Liverpool (0-3) voortijdig is geëlimineerd in de Champions League is ‘onacceptabel’, stelt Dusan Tadic. De aanvoerder wil echter niet te veel in negativiteit blijven hangen. ,,Als je nog veel om voor te spelen hebt, moet je ook positieve energie uitstralen.”

