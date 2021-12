Friese derby: ‘Het is geen Ajax-Feyenoord of Milan-Inter, maar je moet je wel wapenen’

Door Nik Kok



De Friese derby is doorgaans spetterend spektakel van begin tot eind. Zo was er tijdens de vorige periode van Cambuur in de eredivisie een wedstrijd waarin de stand al na acht minuten 2-1 was. En Martijn Barto denkt met warme gevoelens terug aan die ene keer in Heerenveen toen Cambuur juist in de laatste minuut nog terugkwam van een 2-0 achterstand.