Jan Smit over onzeker lot Heracles: ‘Er is heel veel onrust, dat proef je overal’

Excelsior waakt voor optimisme na ruime zege op Heracles: ‘Klaar? Dat kun je bij ons nooit zeggen’

Een wervelend Excelsior staat na de eclatante 3-0 overwinning op Heracles met anderhalf been in de finale van de play-offs voor promotie. De Rotterdammers walsten over de apathische Almeloërs heen en gaven het droomseizoen opnieuw extra cachet.

22:50