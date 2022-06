KNVB treft maatregelen tegen woekerprijzen en blokkeert 554 tickets voor Nederland tegen Polen

Het is niet de eerste keer dat er wordt gerommeld met kaartjes. Eerder blokkeerde de KNVB al 214 kaartjes voor de bekerfinale tussen PSV en Ajax in april. Tevens werd de Champions League-finale tussen Real Madrid en Liverpool ontsierd door ticketfraude. De finale moest een halfuur later beginnen, doordat er duizenden supporters buiten het stadion stonden die blijkbaar een nepticket hadden gekocht.

De Oranje-fans die hun kaartje gewoon via de ticketshop van de KNVB hebben gekocht, hoeven zich geen zorgen te maken. Wie op een andere manier aan zijn kaartje is gekomen, kan hier checken of zijn of haar kaartje is geblokkeerd. De KNVB raadt dan aan om het geblokkeerde ticket altijd bij de desbetreffende organisatie terug te vorderen.