Op de set met ‘acteur’ Louis van Gaal: ‘Geven wij geen hand meer tegenwoordig, Jack?’

,,Moet ik mijn bril op- of afzetten?”, vraagt Louis van Gaal. Gewoonlijk is hij gewend om, in welke setting dan ook, te allen tijde Louis van Gaal te zijn. Maar nu, kort voordat de bondscoach van het Nederlands elftal zijn debuut maakt als filmacteur, is hij zowaar even uit zijn comfortzone. Met de nadruk op ‘even’. Zodra de opnameleider het signaal ‘actie’ heeft gegeven en de camera loopt, is Van Gaal ook op de set bij uitstek Van Gaal.