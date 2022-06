Ratrace in KKD: ‘PEC Zwolle, Heracles en Willem II betalen beter dan handvol eredivisieclubs’

De inkt onder zijn contract bij Willem II was nauwelijks droog, toen Cambuur-aanvoerder Erik Schouten puntsgewijs opsomde waarom hij voor de Brabantse club had gekozen. Het stadion is mooi, de faciliteiten goed en de fans zingen doorgaans lekker hard. Het scheelde niks of de verdediger had Tilburg ook nog een soort kruising genoemd tussen Parijs, Barcelona en New York.