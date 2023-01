Braafheid en Zuiverloon over mentale problemen in topsport: ‘Harry Maguire durfde zijn kinderen niet meer aan te kijken uit schaamte’

Joey Sleegers koos na belletje Dick Advocaat bewust voor ADO: ‘Toch speciaal als zo’n trainer je wil hebben’

Na zijn avontuur in de Verenigde Arabische Emiraten had hij dit seizoen in de eredivisie kunnen afmaken, maar Joey Sleegers (28) koos voor ADO Den Haag. Een belletje van trainer Dick Advocaat en het feit dat ADO een ‘heel grote en mooie club is’, trok de buitenspeler uit Helmond over de streep.

5 januari