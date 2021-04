Brandts definitief weg bij Eindhoven, Poortvliet aan de staf toegevoegd

ANWB waarschuwt voor gevaarlijk autostoel­tje: ‘Gebruik het niet’

13 april Bij een test van autostoeltjes is de ANWB op ‘een ernstig defect’ gestuit van het Chicco Kiros i-Size-zitje met het bijbehorende Isofix-onderstel. Het biedt geen goede bescherming bij een ongeval en is zo gevaarlijk dat de ANWB vóór de publicatie van de test op 25 mei nu al waarschuwt het in deze combinatie niet te gebruiken.