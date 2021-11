Breuk aanstaande bij rumoerig Sparta: furieuze Van Stee boos naar huis na gesprek met directeur Laros

Video Arne Slot is trots op Feyenoord: ‘Wat een wilskracht zit er in deze ploeg’

Trainer Arne Slot was vooral trots op Feyenoord na het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag (2-2), dat zijn ploeg een plek in de achtste finales van de Conference League opleverde. ,,We hebben zoveel teleurstellingen moeten verwerken en komen wel weer terug. Wat een wilskracht zit er in deze ploeg.”

26 november