Breuk FC Twente en Van Leeuwen: een opvallende keus, een opvallend moment

Cambuur gaat besluit KNVB aanvechten: ‘Blijven strijdbaar tot het einde’

28 april Cambuur gaat het besluit van de KNVB om af te zien van promotie en degradatie van clubs in het betaald voetbal definitief aanvechten, meldt de club uit Leeuwarden. ,,Vooralsnog houden we alle opties open en onderzoeken we gezamenlijk wat de meest kansrijke route naar rechtvaardigheid is”, staat in een door de directie opgestelde verklaring op de website.