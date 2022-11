Brian Brobbey hervat training Ajax richting topper tegen PSV, vraagtekens achter Berghuis en Wijndal

Naast Owen Wijndal, is ook het meespelen van Steven Berghuis in de kraker tegen PSV nog niet zeker. Beide linkspoten sloegen vrijdag de training over. ,,Dat Berghuis speelt, is wat reëler dan Wijndal”, zei coach Alfred Schreuder, die wel een fitte Brian Brobbey zag en hoopt dat zijn defensie beter voor de dag komt dan in de laatste ontmoeting met de rivaal.

Van het gekwetste trio vormt Wijndal het grootste vraagteken. De linksback zag zijn glansrol in Glasgow dinsdag abrupt beëindigd worden toen hij door zijn enkel ging. Na de 1-3 zege op Rangers FC liep Wijndal op krukken, maar dat betekent niet dat het is uitgesloten dat hij tegen PSV weer van de partij is.

,,Owen heeft vandaag niet kunnen trainen, maar we hopen dat hij morgen meer kan doen. Het zag er vandaag qua wandelen prima uit, maar je moet kijken hoe het zich ontwikkelt als hij gaat hardlopen. Dat heeft hij nog niet kunnen doen. Hij moet helemaal pijnvrij zijn om te spelen, ik vind niet dat we risico moeten nemen”, aldus Schreuder.

Quote Zolang we meer goals maken dan de tegenstan­der, denk ik dat we het goed doen. Alfred Schreuder

De coach liet weten dat ook de in topvorm stekende Berghuis zich in de ziekenboeg heeft gemeld en vrijdag de training oversloeg. ,,Voor Steven geldt eigenlijk hetzelfde. Dat hij tegen PSV meespeelt, is wel wat reëler dan Wijndal.” En Brobbey, die tegen Rangers vanwege lichte klachten nog op de bank werd gehouden? ,,Brian heeft vandaag mee kunnen trainen, dus dat is goed. We moeten kijken hoe zijn reactie is morgen.”

Defensieve geschutter

Naast zijn personele wensen, hoopt Schreuder vooral dat Ajax stugger voor de dag komt dan het de voorbije maanden deed. De laatste clean sheet dateert van twee maanden geleden, terwijl hij met zijn ploeg - buiten de twee zeges op Rangers - ook alle topduels verloor dit seizoen, het geen moeilijk los gezien kan worden van het defensieve geschutter.

Volledig scherm Luuk de Jong (l) en Cody Gakpo vieren feest in de Arena. © Pim Ras Fotografie

Dat kostte Ajax ook de kop in de strijd om de Super Cup, eind juli. PSV was toen liefst vijf keer trefzeker in de Johan Cruijff Arena, herinnert Schreuder zich de 3-5 nederlaag nog. ,,Aan de bal deden we een aantal dingen heel goed, maar ik denk dat duidelijk is dat we veel beter zullen moeten verdedigen.” De coach erkende dat Ajax recent ook teveel ruimtes en goals toestond. ,,Maar het is een ontwikkeling van het team. En zolang we meer goals maken dan de tegenstander, denk ik dat we het goed doen.”

Cody Gakpo en Luuk de Jong

Tegen de levensgevaarlijke voorhoede van PSV, met de handige en rappe Cody Gakpo en kopsterke Luuk de Jong, is een dichte defensie ook een vereiste om weer eens een topduel te winnen. In dat geval bewijst Ajax zich een grote dienst, omdat de grootste uitdager dan kort voor het WK en de winterstop op zeven punten afstand wordt gezet.

Neemt de kampioen in dat geval een voorschot op titelprolongatie? ,,Dat zou een gevaarlijke uitspraak kunnen zijn. De competitie is nog lang niet beslist. Feyenoord is ook een geduchte concurrent, net als AZ. Uiteindelijk moeten we naar onszelf kijken en er alles aan doen om te winnen van PSV. Als het gat dan zeven punten is, dan zou dat uitstekend kunnen zijn voor ons. Maar we moeten ook onze inhaalwedstrijd tegen Vitesse nog spelen.”