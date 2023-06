Brian Brobbey over teleurstellend seizoen met Ajax: ‘Ik kwam ook terug met het idee om topscorer van de eredivisie te worden’

met samenvatting Spanje wint Nations League na strafschop­pen tegen Kroatië in de Kuip

Na Portugal in 2019 en Frankrijk in 2021 is het dit jaar Spanje dat de Nations League heeft gewonnen. In de finale in de Kuip werd Kroatië, dat woensdag Oranje versloeg, pas na strafschoppen verslagen nadat het na 120 minuten in 0-0 eindigde. Dani Carvajal besliste de strafschoppenserie met een subtiel schot.