Brian Brobbey staat er meteen bij Ajax: ‘Ik hoef me niet aan te passen’

Een betere terugkeer bij Ajax had Brian Brobbey zich niet kunnen wensen. De 20-jarige spits, die voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van RB Leipzig, scoorde zondag tegen FC Utrecht (0-3) meteen twee keer. ,,Ik ben blij dat ik belangrijk kon zijn voor het team en dat we gewonnen hebben”, straalde hij na afloop.

Brobbey werd in de 70ste minuut gewisseld, maar staat er ondanks gebrek aan wedstrijdritme naar eigen zeggen fysiek goed op. ,,Het ging wel redelijk‘’, zo sprak hij voor de camera bij ESPN. ,,Ik kon op zich wel verder, maar de trainer haalde me eruit. Ik heb natuurlijk niet zoveel wedstrijden gespeeld bij Leipzig, dus ik moet er nog een beetje inkomen, maar ik ben er bijna.”

Het voetbal van Ajax is de spits op het brede lijf geschreven. ,,Ik hoef me niet aan te passen, want ik loop hier natuurlijk al elf jaar en ik weet ook hoe de trainer wil spelen.”

Volledig scherm Brian Brobbey. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Hoewel hij dit seizoen bij Leipzig weinig aan spelen toe kwam, heeft Brobbey geen spijt van de keuze die hij afgelopen zomer maakte. ,,Ik heb er heel veel geleerd. Buiten het voetbal om ook. Ik heb veel van de ervaren boys opgepakt.”

Voor het eerst op eigen benen had Brobbey het niet makkelijk, zo bekende hij. ,,Dan moet je een man zijn. Je bent in je eentje zonder vader en moeder. Zwaar? Zeker weten‘’, aldus Brobbey, die nog niet weet wat Leipzig met hem van plan is. Dat is ook van later zorg. ,,Ik ben nu gewoon hier en focus me op Ajax. Later zien we wel.”

Trainer Erik ten Hag was blij dat hij met Brobbey in Utrecht meteen een goede vervanger van Sébasien Haller (Afrika Cup) in huis had. ,,Een uitstekende terugkeer’’, zei de Ajax-coach over het optreden van de spits. ,,Hij maakte twee goede goals. Het waren twee effectieve goals waarbij hij het eindstation was. Brobbey kent de onze stijl van voetballen, onze speelwijze en de spelers kennen hem. Dan is het een kwestie van afstemming.‘’

Over zijn ploeg was Ten Hag zeer te spreken. ,,Een heel scherp, uitstekend Ajax‘’, vond hij. ,,Vooral in het eerste halfuur was het bij vlagen genieten. FC Utrecht had totaal geen antwoord op ons positiespel.”