Briefje van Oranje levert 35.000 euro op

Tadic: Ik was vroeger fan van Ajax én Real Madrid

17 december Dusan Tadic (30) kijkt uit naar de dubbele confrontatie tegen Real Madrid in de achtste finales. ,,Dit is de loting waar ik vooraf op hoopte’’, zegt de Serviër. ,,Als klein jongetje was ik fan van Ajax en Real Madrid. Nu met Ajax tegen Real spelen is prachtig. Ze hebben nu een wat mindere periode, maar over twee maanden zullen ze er klaar voor zijn.’’