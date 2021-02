Brobbey en Traoré met Jong Ajax onderuit tegen FC Dordrecht

FC Den Bosch is nu de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie, waarin degraderen niet mogelijk is. FC Dordrecht staat nu op vijftien punten na 23 wedstrijden, FC Den Bosch heeft twee punten minder. Jong Ajax draait een kleurloos seizoen en staat op de elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. 6 december nac zeven duels 1 punt



De jonge ploeg van trainer Mitchell van der Gaag kwam vanavond nog wel op voorsprong. Tien minuten na rust scoorde Lassina Traoré, al kreeg hij de bal meer tegen zich aangeschoten door Dordrecht-verdediger Özgür Aktas. Aan de goal ging op basis van de televisiebeelden nog wel buitenspel van Brian Brobbey vooraf, maar de grensrechter oordeelde anders en in de Keuken Kampioen Divisie is er geen VAR. FC Dordrecht gaf na die vervelende tegengoal echter niet op en maakte in de 77ste minuut gelijk. De van Feyenoord gehuurde spits Naoufal Bannis werd onderuit gehaald en schoot zelf raak vanaf elf meter: 1-1.



De 22-jarige rechtsback Dehninio Muringen uit Amsterdam, die wordt gehuurd van ADO Den Haag, schoot in de 84ste minuut de 1-2 binnen voor FC Dordrecht. Het betekende voor FC Dordrecht de eerste zege sinds 6 december, toen er onder interim-trainer Ben Kinds ook al verrassend werd gewonnen op bezoek bij NAC. Voor Jan Zoutman was het zijn eerste zege als coach van FC Dordrecht, nadat hij pas 1 puntje haalde uit zijn eerste zeven duels.