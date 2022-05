Broer van Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen zat in uitvak: ‘Het was gewoon echt heel slecht beveiligd’

Nottingham Forest vangt 220 miljoen bij promotie, bij Excelsior komt er nog geen koffiejuf­frouw bij

Liefst 220 miljoen euro. Dat is vanavond de inzet bij de Engelse promotiewedstrijd Huddersfield – Nottingham Forest. Mocht Excelsior rond diezelfde tijd ADO Den Haag verslaan, kan het amper 1,5 miljoen euro bijschrijven. Verhaal over waarom ‘stabiele eredivisieclub worden’ een illusie is.

29 mei