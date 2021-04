Brood gooit selectie ADO om na stevig groepsgesprek: ‘Ik heb een schifting gemaakt’

Door Marijn Abbenhuijs



De hoop op handhaving in de eredivisie is bij ADO Den Haag nog steeds niet helemaal vervlogen. Althans, dat claimen trainer Ruud Brood en Shaquille Pinas, als vanzelfsprekend, in aanloop naar de uitwedstrijd tegen Vitesse. Maar realistisch gezien is de hekkensluiter ten dode opgeschreven. Met nog zes wedstrijden te gaan moet de Haagse ploeg minstens zeven punten meer pakken dan VVV of Willem II om nog een kans te maken op het afwenden van degradatie. Ter vergelijking: voor de vorige acht behaalde punten had ADO veertien duels nodig.