Brood heeft na vernedering nog lange weg te gaan: ‘Groep moet nog een groep worden’

,,Dit was heel slecht natuurlijk", begon Brood na een kansloze vertoning op het Kasteel. ,,Je verwacht iets van wat je hebt gezien op de trainingen en de ideeën die je hebt, maar dat je dan met zo'n uitslag weggaat had ik ook niet verwacht.” Of zijn ploeg vernederd was? ,,Zeker in de duels. We hebben bijna alles verloren en bij de goals tel ik zo al vier persoonlijke fouten. Met alle respect voor Sparta is dat gewoon veel te veel.”