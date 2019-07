Bruma laat zich direct gelden bij debuut voor PSV

Bruma (spreek uit Broema) startte op het veld van amateurclub TSC uit Oosterhout in de rol waarvoor PSV hem voor zo’n 12 miljoen euro heeft gekocht. Hij speelde afwisselend links en rechts voorin op de flank en wisselde daarin af met Steven Bergwijn. Bruma liet zich bij zijn debuut direct gelden. Hij had een aandeel in bijna al het doelgevaar van PSV in de tijd dat hij meedeed. Na 31 minuten loste hij het eerste schot op doel en een paar gevaarlijke dribbels verder leidde hij met een steekpassje op Sam Lammers de 1-0 in, een treffer op naam van Donyell Malen, die in de doelmond het laatste tikje gaf.

PSV probeerde Bruma de afgelopen jaren al vaker vergeefs te halen. Deze zomer lukte het technisch manager John de Jong de 24-jarige international los te weken bij RB Leipzig, waar Bruma de afgelopen twee seizoenen in 42 Bundesligaduels meedeed, maar geen vaste basisplaats had.

PSV speelde een uur met 90 procent van de beoogde voorlopige basis tegen Aris, vorig seizoen vijfde in de Griekse competitie. Binnen die 60 minuten maakte Malen als spits ook de 2-0. Alleen de beoogde linksback Toni Lato was er nog niet bij. Joël Piroe had met een treffer kort voor tijd ook een aandeel in de zege.

Over tien dagen start PSV met de voorronden van de Champions League, in een dubbel met FC Basel. Het eerste duel is op 23 juli in Eindhoven. De return een week later.

