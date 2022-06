Bryan Linssen hoopt na vertrek bij Feyenoord op duel met Messi: ‘Pik je dan toch even mee’

Door Mikos Gouka

,,Op weg naar Japan vanaf nu, volgende maand oefenen we met Urawa Red Diamonds tegen Paris Saint-Germain. Even vlammen en kijken wat we nog meer kunnen afdwingen’', zei de 31-jarige Linssen lachend. ,,Maar serieus, zou wel lekker zijn als Messi meedoet in die wedstrijd. Pik je dan toch even mee.’'

Zijn transfer naar Urawa Red Diamonds, voor 2,5 jaar, zat er veel langer aan te komen, de spits van Feyenoord sprak er al over toen Feyenoord in Frankrijk tegen Olympique Marseille speelde. ,,Maar dan moeten we contracten worden opgesteld, afspraken op papier komen en dat duurt allemaal even. Ik ga er vooralsnog alleen heen, mijn vrouw en de hond blijven in eerste instantie hier. We moeten met de club heel veel reizen, Urawa speelt namelijk ook in de Champions League van Azië. Alex Schalk (ex-NAC, red.) speelt er al, hij heeft mij van alles verteld. Ik kijk er naar uit. Ja, ook naar het avontuur natuurlijk. Als kind droom je in eerste instantie niet van voetballen in Japan, dan wil je in Spanje of in Engeland spelen. Maar dit is toch mooi om te gaan meemaken.’’

Volledig scherm Bryan Linssen neemt afscheid tijdens de eerste training van Feyenoord. © ANP

En Linssen vertrekt door de voordeur, als een speler die er goed op stond bij medespelers, trainers en supporters. ,,Daar ben ik blij mee’', zegt hij. ,,Zelfs een beetje trots op. De start in Rotterdam was moeizaam, maar ik heb toch wat kunnen laten zien in twee seizoenen. Dan is dit het ideale moment om naar Japan te gaan. In Nederland was ik altijd de kleinste speler, maar in Japan ben ik denk een middelmaatje qua postuur. We gaan het zien, ik wacht op mijn visum. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik denk dat het bij mij past.’’