Bryan Linssen kan Feyenoord verruilen voor Urawa Red Diamonds

Of Linssen de stap daadwerkelijk wil zetten naar de bekerwinnaar van Japan, is nog onduidelijk. Toen de spits twee jaar geleden transfervrij bij Vitesse vertrok sprak hij de nadrukkelijke wens uit nog een keer in het buitenland te willen voetballen. Die kant leek het ook op te gaan, maar de aanvaller kon toen de lokroep van Feyenoord niet weerstaan.

In Rotterdam presteerde hij onder trainer Dick Advocaat na de winterstop prima en dit seizoen onder Arne Slot zelfs heel goed. Met zestien goals en tien assists, in alle competities, drukte Linssen flink z’n stempel op het succesvolle huidige seizoen. Dat is dus ook opgevallen in Japan en dat biedt de aanvaller de kans om na twee seizoenen in de Kuip nog een avontuur aan te gaan in de A-League.