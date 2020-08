Bryan Linssen over rode loper naar basisplaats bij Feyenoord

Of Bryan Linssen een versterking voor Feyenoord is, moet nog even worden afgewacht. Door gebrek aan concurrenten krijgt de linkerspits wel alle gelegenheid om zich te tonen.

Feyenoord speelt vandaag in Duitsland twee wedstrijden van een uur tegen Borussia Dortmund en MSV Duisburg. Volgens trainer Dick Advocaat is het moment om naar zijn beoogde basiselftal toe te werken langzaam maar zeker aangebroken, na de twee niemendalletjes met speeltijd voor alles en iedereen tegen Sparta (3-0) en FC Twente (0-0) in de Kuip.

Een van de kandidaten voor een plaats in de startende elf is aanwinst Bryan Linssen (29), de voorbije seizoenen opvallend productief namens Vitesse. ,,Linssen kan gewoon een ratje zijn’’, zegt Advocaat. ,,Hij moet straks zijn doelpuntjes meepikken en assists afleveren. Dat heeft hij in zich.’’

Onderhandelingen

Het is logisch dat de 72-jarige trainer zich lovend uitlaat, want zonder Advocaat had Linssen helemaal niet in de Kuip gespeeld. Hij zorgde er zelfs hoogstpersoonlijk voor dat de vastgelopen onderhandelingen nieuw leven werden ingeblazen.

,,De trainer belde weer op’’, zei Linssen daarover. ,,Ik ben naar Rotterdam gegaan. We dronken een kop koffie. Hij was heel enthousiast en vertelde precies hoe hij het wilde hebben. En ik dacht: dat zie ik toch gewoon zitten?’’

Concurrentie

Nu lijkt voor hem bijna een rode loper uitgerold naar een basisplaats, want concurrentie is er momenteel niet. De Colombiaan Luis Sinisterra werkt aan zijn herstel na een kruisbandblessure, maar heeft nog wel even nodig om zijn rentree te kunnen maken. Christian Conteh is volgens technisch directeur Frank Arnesen vooral voor de toekomst gehaald. Bovendien is de razendsnelle Duitser nu geblesseerd. Ridgeciano Haps, die vlak voor corona de competitie beëindigde drie duels linkerspits was, is nu gewoon weer linksback. En dus is Linssen eigenlijk de enige serieuze optie op de linkerflank.

,,We willen dat onze backs veel komen’’, zegt Advocaat. ,,Linssen moet net als Berghuis naar binnen spelen. En dat deed hij in het verleden bij andere clubs goed.’’

De Limburger zelf zei na zijn aantreden in de Kuip, voortdurend met een brede glimlach rond de mond, dat hij zichzelf klaar acht voor de stap van de subtop naar de top in Nederland. ,,Ik werk altijd hard, ik kan voor het doel van de tegenstander zakelijk zijn. Ik ga de duels aan, kan aardig koppen. Ik denk dat ik bij deze club pas.’’

Kuipvrees

Vaak hadden spelers die van een subtopper kwamen last van de druk in Rotterdam-Zuid. Noem het Kuipvrees. Linssen denkt er geen last van te zullen krijgen. En vergelijk zijn situatie eens met andere nieuwelingen uit het recente verleden. Sofyan Amrabat en Yassin Ayoub slaagden bijvoorbeeld niet, mede omdat er eigenlijk nooit een positie vacant was. Linssen heeft dat probleem niet.

,,Ik ben geen type dat snel ergens van onder de indruk is’’, zegt hij. Of dat echt zo is, zal de komende weken blijken. Na de twee korte duels in Duisburg betrekt Feyenoord morgen een schitterend hotel aan de Tegernsee nabij München. In het Oostenrijkse Kufstein, 70 kilometer verderop, oefent de ploeg volgende week tegen Arminia Bielefeld en HSV. ,,De verwachtingen van de buitenwacht?’’, zegt Linssen. ,,Ach, ik speel nu bij een topclub, dit is juist wat ik altijd wilde.’’