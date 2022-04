Bryan Linssen steelt ook na de wedstrijd de show bij Feyenoord: ‘Kap hem af, joh’

Door Mikos Gouka



Of Bryan Linssen niet iets in het eten heeft gedaan van concurrent Cyriel Dessers, is de afsluitende vraag tijdens de persconferentie na afloop van Feyenoord-Willem II (2-0). De 31-jarige spits proest het uit van het lachen. Voor de zoveelste keer. Het is meteen zijn situatie kort samengevat: Linssen is met een schaterlach verwikkeld in een concurrentiestrijd met Dessers om een plek in de punt van de aanval van Feyenoord.