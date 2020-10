Buijs doet mee bij Alblasserdam in derde klasse: ‘De fysio van FC Groningen ziet me maandag wel’

Invalbeurt van kwartierDanny Buijs, die zes dagen geleden als coach van FC Groningen nog won van Ajax, maakte vandaag zijn rentree als voetballer. Hij deed dit bij zijn amateurclub VV Alblasserdam, waarvan hij nog altijd lid is. In de thuiswedstrijd tegen Ameide (1-1) in de derde klasse deed hij in de tweede helft ruim een kwartier mee. ,,En ik heb nu het gevoel alsof ik door twaalf vrachtwagens ben overreden.’'

,,Ik was met FC Groningen een weekend vrij en ik ken veel spelers van Alblasserdam, sommigen heb ik zelfs nog getraind in de jeugd’', zegt de 38-jarige Buijs. ,,En vrienden van mij, zoals hoofdtrainer Dennis Schoonewil, maken deel uit van de staf. Ze kampten met personele problemen en ik had aangeboden om op de bank te zitten. Het was dus puur voor noodgevallen.’’



Na een uur ontdeed de oud-trainer en speler van onder meer Excelsior, Feyenoord, FC Groningen en Kozakken Boys zich van zijn trainingspak om niet veel later in te vallen. Na een kwartier moest Buijs het echter al weer voor gezien houden. ,,Ik heb nu het gevoel alsof ik door twaalf vrachtwagens ben overreden’', vertelt Buijs lachend. ,,Ik heb de laatste maanden best veel voor mezelf getraind, ben fit en let ook op mijn voeding. Maar een wedstrijd is toch altijd weer anders dan voor jezelf lopen. Na achttien minuten of zo voelde ik mijn hamstring en kuit stijf worden, waarop ik geen risico heb genomen en het veld weer heb verlaten. Ja, de masseur van FC Groningen ziet mij maandag wel verschijnen.’' Dennis Schoonewil, zijn goede vriend en vandaag zijn trainer, vergeleek de invalbeurt van Buijs al grappend met de rentree van Arjen Robben bij FC Groningen tegen PSV vorige maand.

‘Veel respect van beide kanten’

Buijs genoot wel van de wedstrijd op het spiksplinternieuwe kunstgrasveld van sportpark Souburgh. ,,Het was een heel leuk potje, echt reclame voor het amateurvoetbal. Met veel respect ook van beide kanten. Als er een blessure was, werd de bal altijd meteen uit geschoten. En dat er geen publiek bij mocht zijn, vond ik voor de wedstrijd niet eens zo erg. Maar voor de club en spelers natuurlijk wel. Amateurvoetbal beleef je vooral na afloop in de kantine, gezellig met elkaar. En de club loopt belangrijke inkomsten mis.’'

Bang voor een zware blessure, waardoor mogelijk zijn werkzaamheden bij FC Groningen in het gedrang zouden komen, was hij niet. Buijs tot besluit: ,,Ik gebruik uiteraard wel mijn verstand, ik ben niet gek. Maar als ik ga tennissen of skiën, kan er ook iets gebeuren. En thuis kun je van de trap vallen. Ik vond het gewoon leuk om de jongens te helpen. Ik heb in het verleden ook als eens met het tweede en derde meegedaan. Ik weet niet of dit eenmalig was. Met FC Groningen zijn we twee, drie keer per seizoen een weekend vrij, dus wie weet als de nood bij Alblasserdam nog een keer aan de man is.’'

Volledig scherm © Alexander de Jong (vv Alblasserdam)

Volledig scherm © Henk Veenstra