Buitenland lonkt voor 'onbegrepen' Tannane: 'Ik mis die mannenwereld wel'

Door Tim Reedijk



Tot zijn teleurstelling ketste deze winter een ‘toptransfer’ af. Maar, zo beseft Oussama Tannane terdege, op het fraaie Papendal, onder de eerste lentezonnestralen, is het leven zo slecht nog niet. Hij groeide dit seizoen uit tot één van de absolute smaakmakers van de eredivisie, vooral tijdens de furieuze start van Vitesse dit seizoen onder de Duitse hoofdtrainer Thomas Letsch.



Tannane is een eigenzinnige, creatieve voetballer. Voor de een een lust voor het oog, voor de ander – neem Willem van Hanegem – te veel een speeltuinvoetballer. Is hij eigenzinnig, of gewoon een lastige jongen? Tannane is een voetballeven lang voer voor discussie, voor meningen, voor vraagtekens, voor sensatie. Zijn antwoord heeft hij snel paraat op de vraag of hij zich in Nederland onbegrepen voelt. ,,Altijd. Dat blijft altijd zo.”