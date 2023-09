Buitenlandse media schrikken van uitspraken Louis van Gaal: ‘Hij gooit een bom naar de FIFA’

met videoOok in het buitenland heeft Louis van Gaal de spotlights gegrepen met zijn uitspraken over het afgelopen WK. De oud-bondscoach van Oranje stelde dat het een vooropgezet plan was om het Argentinië van Lionel Messi de wereldtitel te laten winnen. Dat maakte vooral in Argentinië de tongen los.