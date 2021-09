Buitenlandse media smullen van Oranje en ‘betoverende’ Memphis Depay: ‘Lieten Turkije alle kleuren van de regenboog zien’

Van Spanje tot Engeland en van België tot Duitsland: overal in Europa zag men gisteravond een Nederlands elftal om van te smullen. ,,Een snelle goal van Davy Klaassen was het begin van een gala-avond voor Oranje en een nachtmerrie voor Turkije. De start van de regeerperiode van Louis III was met een gelijkspel in Noorwegen nog wat aarzelend, maar ze lieten Turkije alle kleuren van de regenboog zien en deed gouden zaken in de WK-race”, schrijven de zuiderburen van Sporza.

Ook Het Laatste Nieuws schrijft woorden van gelijke strekking: ,,Fluks (levendig, red.) Oranje hakt Turkije in de pan. Louis van Gaal en Memphis Depay doen Johan Cruijff Arena kirren van de pret.” Bij Het Nieuwsblad spreken ze van een pandoering (vernedering, red.) voor Turkije: ,,De liefde tussen Depay en Van Gaal flakkert weer op: flitsend Nederland verkoopt Turkije een serieuze pandoering. Hij mag een mond hebben zo groot als de Moerdijk, kersvers Nederlands bondscoach Louis van Gaal is erin geslaagd om Nederland in drie wedstrijden weer aan het voetballen te krijgen. En niet zo’n beetje. Wie Nederland-Turkije zag, genoot na een zonnige dag van een heerlijk verfrissend toetje.”

Maar Oranje hoeft niet alleen op loftuitingen uit België te rekenen. Ook andere buitenlandse media zijn onder de indruk. L’Équipe zag twee grote uitblinkers: ,,Een collectieve topprestatie met twee individuen uitgelicht: Davy Klaassen en Memphis Depay. Zij scoorden allebei na twee wonderlijke combinaties.”

Kicker zag een Oranje-gala: ,,Oranje speelde met speelse humor, liet de bal prettig door de ploeg gaan en kreeg het welverdiende applaus vanaf de tribune”, BBC stelde dat Nederland Turkije ,,heeft afgeranseld” en in Italië zag men ,,kinderspel voor Nederland.” La Gazzetta dello Sport: ,,Applaus voor Oranje en een zwarte avond voor Turkije. Nederland overweldigde Turkije.”

Volledig scherm Memphis Depay viert de goal van Guus Til mee. © AFP

Memphis Depay

In Spanje is er logischerwijs veel aandacht voor Memphis Depay, die met een hattrick wederom van grote waarde was voor Oranje. Met zijn 33ste goal voor Oranje evenaarde hij Johan Cruijff en Abe Lenstra. ,,Hij wordt nog steeds betoverd met een toverstokje", schrijft Sport. ,,Hij presteert op een uitermate hoog niveau. Sinds zijn komst naar FC Barcelona doet hij het goed. In slechts een paar weken tijd is hij de idool van de Catalanen geworden en bij Oranje is hij de grote ster. Zijn cijfers zijn angstaanjagend: elf goals en vijf assists in de laatste twaalf wedstrijden. Hoe kan het toch dat Memphis ineens een van de beste spitsen ter wereld is?”

AS zag dat Memphis het behoorlijk naar zijn zin had tegen Turkije: ,,Hij en Davy Klaassen vermaakten zich als kleine kinderen in een park", schrijft het Spaanse medium. ,,Memphis ontketend", kopt Marca. ,,Memphis gaat zeker een gooi doen naar de topscorerstitel in Spanje, een strijd die door het vertrek van Lionel Messi opener dan ooit is. Memphis is niet te stoppen in 2021 en er zijn nog vier maanden te gaan. Dat is een enorme prooi voor deze hongerige leeuw.”

