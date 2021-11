Buitenlandse media snoeihard na blamage Oranje: ‘Holland bibbert weer na gênante absentie in 2018’

Net als Koeman en De Boer verslikt ook Van Gaal zich in blijvend onvermogen van Oranje

Het Nederlands elftal dacht vandaag in WK-sferen terug te keren in eigen land. Maar de realiteit is dat na de zeperd in Montenegro ook doemscenario’s in de hoofden rondspoken. De beslissende poulewedstrijd tegen Noorwegen heeft plots een totaal andere dynamiek. Wat te doen voor bondscoach Louis van Gaal en zijn spelers?

