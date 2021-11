Buitenlandse media zien hoe Oranje fiasco voorkomt: ‘Met Holland, maar zonder Haaland naar WK’

In Duitsland weten ze zich vaak wel raad met uitglijders van de buren. Toen Nederland onder Louis van Gaal het WK van 2002 miste, werd het pesterige ‘Ohne Holland fahren wir zur WM’ een daverende hit. Maar we zijn er weer bij en dat vinden ook de Duitsers wel prima: ‘Mit Holland, aber ohne Haaland fahren wir zur WM (met Holland, maar zonder Haaland gaan we naar het WK)’, zo geeft Bild de Duitse stadionklassieker een eigentijdse draai.

,,BVB-ster Erling Haaland heeft de winter van 2022 vrij’’, schrijft Bild. ,,De doelputenmachine mist zijn eerste toernooi met Noorwegen. Hij moest geblesseerd voor de tv toekijken en kon zijn team alleen maar aanmoedigen met een Instagram-foto. Haaland, de Noorse levensverzekering met vijf goals in zes kwalificatiewedstrijden, wilde overkomen vanuit Marbella waar hij revalideert, maar de lockdown in Nederland verhinderde dat.’’

Volledig scherm Steven Bergwijn haalt uit voor de 1-0. © Pro Shots / Stefan Koops

Zonder de topspits bleef er van Noorwegen weinig over, zo zagen ook de buitenlandse media. ,,Verstoken van Haaland speelden de Noren gegroepeerd voor hun doel’’, schrijft het Franse L’Équipe. ,,Ze waren nooit in staat om aanvallend echt gevaarlijk te zijn en het doelpunt te maken dat hen had kunnen kwalificeren.’’

Dat was bij Nederland wel anders. ,,Oranje domineerde met veel balbezit en kreeg meerdere halve kansen met Memphis Depay als meest ondernemende speler’’, schrijft Daily Mail, dat Oranje overigens ‘met weinig overtuiging’ door de laatste twee kwalificatieduels zag ploeteren. ,,Steven Bergwijn en Memphis Depay sloegen laat toe en stuurden Nederland naar het WK 2022. Bergwijn hamerde met zijn rechtervoet de 1-0 binnen tot opluchting van de thuisploeg. Depay stelde de overwinning veilig na een door Bergwijn opgezette counter. Het was zijn 12de doelpunt van de kwalificatie waarmee hij op gelijke hoogte kwam met Harry Kane.’’

‘Holland geistert sich nach Katar’, kopt Bild met een verwijzing naar het spookduel zonder publiek. ,,Het was dinsdagavond een vreemd tafereel voor lege tribunes in Rotterdam, maar uiteindelijk was de overwinning van het elftal meer dan verdiend’’, zo schrijft ook Kicker.

,,Toen scheidsrechter Clemens Turpin met het laatste fluitsignaal een einde maakte aan de wedstrijd, spraken de statistieken duidelijke taal’’, vervolgt het Duitse voetbalblad. ,,Nederland had 10-2 schoten op doel gelost, in de 90 minuten een duidelijke plus behaald in balbezit (65 procent) en de meeste tackles gewonnen (63 procent). Briljant was het niet wat de ploeg van bondscoach Louis van Gaal afleverde. Terwijl de 70-jarige op de tribune zat, domineerde zijn team, maar kreeg het zelden scoringskansen.’’

Het Spaanse Marca zag Oranje op zakelijke wijze het WK halen met ‘de rekenmachine in de hand.’ ,,De wedstrijd gaat de geschiedenis niet in, maar Nederland zal het fiasco van 2018 niet herhalen. Het ‘Oranje’ keert terug naar een WK.’’

Volledig scherm Met de tactiek van bondscoach Solbakken was weinig mis volgens de Noorse media. © AP

In de Noorse media was het vooral een kwestie van uithuilen en opnieuw beginnen. ‘Wereldbekerdroom verbrijzeld’, zo kop Dagbladet. ,,Noorwegen hield Nederland lang op 0-0 en zette tegen het einde van de wedstrijd alles op alles in de hoop het verlossende doelpunt te maken. In plaats daarvan scoorde Nederland zes minuten voor tijd. Het was de nagel aan de doodskist voor de kansen op het WK.’’

Dagbladet citeert de Noorse experts die niet onder de indruk waren van de ploeg van bondscoach Solbakken. ,,Dit was geen indrukwekkende wedstrijd voor Noorwegen. Nederland had de hele wedstrijd de volledige controle’’, aldus TV2-commentator Jesper Mathisen. ,,We creëren niets’’, vond zijn collega Morten Langli.

Quote Nederland was een beter voetbalelf­tal, terwijl Noorwegen nog te ver verwijderd is van de besten Aftenposten

,,Ga terug naar start’’, gooit Aftenposten er een Monopoly-term uit. Ook bij deze krant kijken ze al een toernooi vooruit. ,,Toen Ståle Solbakken werd aangenomen als bondscoach, stond er één groot doel: het EK in 2024 in Duitsland. Natuurlijk heeft hij er alles aan gedaan om het WK in 2022 te halen. De teleurstelling knaagt nu aan hem, maar meer dan een tussentijds doel was het nooit.’’

,,We zijn goed in het bouwen van luchtkastelen, maar zouden in de toekomst misschien wat realistischer naar het nationale team moeten kijken’’, vindt Aftenposten. ,,Laten we er snel op wijzen dat Noorwegen de juiste bondscoach heeft. Van het strijdplan tegen Nederland was niets te zeggen. Het ging erom zo lang mogelijk de nul te houden. Nederland was een beter voetbalelftal, terwijl Noorwegen nog te ver verwijderd is van de besten.’’

