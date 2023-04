Burak Yilmaz maakt seizoen gewoon af bij Fortuna: ‘Mijn bericht heeft voor onrust gezorgd’

De club ging woensdag met de Turkse spits om de tafel om de toekomst te bespreken. Na het gesprek tussen Yilmaz en de clubleiding heeft de spits zich weer gemeld op het trainingsveld van de Limburgers. De selectie van Fortuna genoot begin deze week van vrije dagen en trainde vandaag voor de eerste keer sinds Yilmaz zondagavond een bom liet ontploffen.

Later op de dag kwam hij ook met een statement, met daarin de belofte om het seizoen gewoon af te maken. ,,Ik ben ook de resterende zeven wedstrijd gewoon beschikbaar voor Fortuna,” aldus de 37-jarige aanvaller. ,,Ik besef dat het bericht voor de nodige onrust heeft gezorgd. Het was een moment waarop alle emoties bij elkaar kwamen, ook frustratie omdat niet alles is gelopen zoals gehoopt. Uiteindelijk hoort dat ook bij voetbal.”

Fortuna werd zondagavond overvallen door het bericht van Yilmaz op Instagram waarin hij plotseling zijn vertrek leek aan te kondigen. ,,We weten zelf ook niet precies wat Burak bedoelt met dit bericht”, zei technisch directeur Sjoerd Ars er zondag in een eerste reactie over. ,,Ik heb Burak na de wedstrijd tegen FC Groningen nog gesproken en toen heeft hij hierover niets gezegd. In die zin zijn we verrast over wat hij nu op sociale media heeft geplaatst.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Betalingsachterstanden

‘Beste supporters, het was een genoegen om voor jullie te spelen. Ik hoop op betere en succesvollere jaren’, schreef Yilmaz, die naar verluidt geïrriteerd was over de betalingsachterstanden in Sittard. De club bevestigde vandaag dat de salarissen voor de maand maart met terugwerkende kracht op de rekeningen van de spelers zijn gestort. Daarmee lijkt de rust enigszins teruggekeerd.

De 77-voudig Turks international streek afgelopen zomer verrassend neer bij Fortuna, waar hij een contract voor vijf seizoenen tekende. Yilmaz, die eerder succesvol was bij Galatasaray en Besiktas, kwam over van het Franse Lille OSC. Yilmaz speelde dit seizoen 25 wedstrijden in de eredivisie. Daarin was hij goed voor negen goals en vijf assists.

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.