Burgemeester roept KNVB op tot actie na aanhoudend geweld: ‘Waar was de radicale veroordeling?’

Vitesse ontvangt donderdag het grote AS Roma in de Conference League. Eén van de mooiste affiches voor de club deze eeuw, maar de voorpret wordt overschaduwd door aanhoudende problemen met de eigen aanhang. Ze houden in Arnhem hun hart vast, uit angst dat het weer mis gaat in de Gelredome of in de binnenstad.



Maar het is geen specifiek Arnhems supportersprobleem. Duidelijke cijfers ontbreken, maar niemand twijfelt eraan dat het aantal incidenten in en om de Nederlandse stadions het afgelopen jaar sterk is toegenomen. Vuurwerk, spelers die worden bekogeld met bier of andere voorwerpen, racistische spreekkoren, het komt wekelijks voor. Overigens lijkt ook in landen als Frankrijk en Engeland die trend zichtbaar.