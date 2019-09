Buscombi bij Katwijkse derby voor vier kilometer: belachelijk of begrijpelijk?

Na vier jaar staan ze eindelijk weer eens tegenover elkaar. VV Katwijk en Quick Boys treffen elkaar morgen om 12.30 uur, in de vijfde speelronde van de tweede divisie. Twee ploegen op nog geen vier kilometer afstand van elkaar, maar fietsen is er morgen voor de Quick Boys-supporters niet bij.

De derby op sportpark De Krom van VV Katwijk is door de gemeente aangestipt als risicowedstrijd. Hierdoor zijn de nodige veiligheidsmaatregelen genomen, inclusief een verplichte buscombi voor de uitsupporters. Fans van Quick Boys kunnen alleen naar de derby als zij de vier kilometer naar De Krom met de pendelbus afleggen.



,,Compleet belachelijk’’, noemt Marco van Duijn, voorzitter bij de supportersvereniging van Quick Boys, de maatregel. ,,Je creëert een schijnveiligheid’’, vertelt Van Duijn. ,,De mensen wonen allemaal in het dorp, als ze met elkaar op de vuist willen gaan houdt een bus dat niet tegen.’’

Volledig scherm De busrit van Quick Boys naar vv Katwijk © Google Maps

Boycot

Door de verplichte combiregeling heeft het overgrote deel van de Quick Boys-aanhang besloten de derby van morgen te boycotten. Waar er zo’n 1500 kaarten voor de uitwedstrijd tegen aartsrivaal VV Katwijk beschikbaar waren, zijn er slechts ongeveer 150 verkocht. Van Duijn: ,,Als al onze kaarten verkocht waren, had je met zoveel man een kwartier in de bus moeten rijden. Je zou dan eigenlijk ook alle passagiers moeten fouilleren op kaarten enzovoort, dat is onbegonnen werk met 1500 man. Voor een profclub is dat misschien makkelijk te regelen, maar wij zijn gewoon een amateurvereniging met vrijwilligers.’’

,,Door deze randzaak is de hele lol van deze wedstrijd er wel een beetje af’’, vertelt Van Duijn verder. ,,We hebben er alles aan gedaan om de buscombi van tafel te krijgen, maar de politie was niet te vermurwen. Wij draaien nu op voor hun falen, er is totaal niet naar ons geluisterd.’’

Bij VV Katwijk heeft men meer begrip voor het besluit van de gemeente. ,,Wij vinden de maatregel ook niet goed, maar hij wordt nu eenmaal genomen door de burgemeester’’, vertelt bestuurslid Peter van der Boon. ,,Je wil eigenlijk op het fietsje die wedstrijd gaan kijken, maar ik kan de burgemeester wel enigszins begrijpen. Met die loopoptochten van supporters zijn er al de nodige incidenten geweest in het verleden.’’

Volledig scherm Jan-Willem Tesselaar (links) en Joey Jongman van VV Katwijk op archiefbeeld. © BSR Agency

De druppel

Van der Boon heeft wel een vermoeden waar het definitieve besluit van burgemeester Cornelis Visser op gebaseerd is. ,,Afgelopen jaar kwam er een bus van Quick Boys vanaf een uitwedstrijd gemoedelijk richting ons sportpark gereden. Daar stapten supporters uit en er begon een flinke vechtpartij. En wie stond daar net naar te kijken? De burgemeester vanuit ons supportershome. Dat was voor die man denk ik wel de druppel.’’



Komende dinsdag treffen VV Katwijk en Quick Boys elkaar toevallig genoeg voor de tweede keer in vier dagen tijd, in de tweede kwalificatieronde van het KNVB-bekertoernooi. Dan zijn de rollen omgedraaid en maken de supporters van VV Katwijk een verplichte busreis richting Quick Boys.

600 man

Van der Boon benadrukt dat er honderden supporters meereizen naar de aartsrivaal. ,,Voor ons is het geen discussiepunt geweest, we hebben er vaker mee te maken gehad. Je wil het liever niet, maar we gaan wel gewoon voetbal kijken. We gaan er dinsdag gewoon met 600 man naartoe, de mensen blijven niet thuis door deze maatregel.’’

Marco van Duijn geeft aan dat supporters van Quick Boys dinsdag in eigen huis het nodige willen compenseren. ,,Dat wordt een ander sfeertje, we gaan groots uitpakken met een massale opkomst.’’

Overigens is Van Duijn zelf morgen wel aanwezig bij de derby, om zijn Quick Boys te steunen. ,,Ik snap de boycot wel, maar wij zijn er voor alle supporters, dus ook de mensen die wel gewoon naar de wedstrijd willen gaan’’, vertelt Van Duijn daarover. ,,Dus faciliteren we die busreis gewoon.’’ Quick Boys-supporters die morgen niet van plan zijn om van de combiregeling gebruik te maken, kunnen de wedstrijd nog wel live op tv volgen. FOX Sports zendt de derby vanaf 12.30 uur volledig uit.