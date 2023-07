Calvin Stengs rondt miljoenentransfer naar Feyenoord af: 'Altijd een speciaal gevoel om in de Kuip te spelen’

,,Het voelt goed om het Feyenoord-shirt te dragen", zegt Stengs op de site van zijn nieuwe club. ,,Er zijn hier veel mooie uitdagingen om naar uit te kijken. Daarnaast ben ik al goed bekend met de manier van spelen onder Arne Slot, wat zal helpen om me sneller aan te passen. Ik kijk er ook enorm naar uit om in de Kuip te spelen. Het gaf mij altijd al een bijzonder gevoel als ik dit stadion binnenliep. Dat zal vanaf nu als Feyenoorder alleen nog maar specialer zijn.” De zevenvoudig international van Oranje wordt bij Feyenoord de opvolger van Sebastian Szymanski, die afgelopen seizoen werd gehuurd van Dinamo Moskou. De Rotterdammers wilden de Pool graag definitief overnemen, maar Szymanski koos voor een lucratief contract bij de Turkse topclub Fenerbahçe waar hij nu teamgenoot is van Dusan Tadic.

Feyenoord speelt de komende negen dagen drie wedstrijden in de Kuip. Donderdagavond (19.00 uur) is de Spaanse subtopper Villarreal te gast en zondag (16.00 uur) komt de Portugese kampioen Benfica op bezoek met Orkun Kökçü, Fredrik Aursnes, David Neres en Roger Schmidt. Volgende week vrijdag (20.00 uur) speelt landskampioen Feyenoord in de Kuip tegen bekerwinnaar PSV om de Johan Cruijff Schaal.

Belgische dubbel met Royal Antwerp

Stengs brak in 2018 als linksbenige rechtsbuiten door bij AZ, waar hij in 113 wedstrijden tot 24 doelpunten en 24 assists kwam. In de zomer van 2021 werd Stengs voor 15 miljoen euro verkocht aan OGC Nice. Bij de Franse club was hij in 32 duels goed voor één doelpunt en één assist. Op huurbasis bij Royal Antwerp schitterde hij vorig seizoen onder Mark van Bommel vooral op het middenveld. Hij was in 31 duels goed voor drie goals en negen assists en won de Belgische dubbel, waarna Royal Antwerp zondagavond ook nog de Supercup won.