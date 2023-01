Cambuur en Emmen scoren niet in slaapverwekkende ‘degradatiekraker’

Voor het eerst in de geschiedenis stonden FC Emmen en Cambuur vanmiddag in de eredivisie tegenover elkaar, maar ondanks de grote belangen was de wedstrijd niet van het hoogste niveau. Voor Emmen was het duel de kans om uit de degradatiezone te kruipen en voor Cambuur één van de weinige mogelijkheden om dit seizoen nog om te draaien.

Na een afgang in eigen huis tegen Volendam vorige week (0-3), een pijnlijke uitschakeling in de beker tegen amateurploeg De Treffers (1-0) en een plekje onderaan de eredivisie, was een zege voor de Friezen meer dan welkom. En dan was er nog een probleem: in de uitwedstrijden wil het maar niet lukken. Cambuur scoorde daarbij maar 1 keer in de laatste 7 uitwedstrijden.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Dat aantal was bijna verdubbeld na 18 minuten spelen op De Oude Meerdijk, toen Jamie Jacobs na een snelle counter van dichtbij een uitgelezen kans kreeg om de openingstreffer te maken. Zijn matige inzet werd echter knap gestopt door Emmen-doelman Mickey van der Hart. Een kleine 10 minuten later was het collega-keeper João Virginia die mocht uitblinken. Met een katachtige reflex hield de Portugees een schot van Richairo Zivkovic uit het doel hield. Zo ging het op en neer in de eerste helft, waarin FC Emmen het tempo dicteerde. Maar het rommelige spel van beide kanten resulteerde ook voor weinig vuurwerk op het natte Drentse kunstgras.

In de tweede helft kregen de supporters verrassend weinig om van te genieten. Emmen hield keurig balbezit, vaak op de helft van Cambuur, maar verzuimde om daar ook kansen mee te creëren. Keer op keer ging het bij de laatste passes fout. Het werd de mannen van Dick Lukkien ook niet makkelijk gemaakt, omdat de bezoekers volledig terugzakten. Zonder druk te zetten loerde Cambuur op een counter die eigenlijk nooit kwam.

Zo kabbelde de degradatiekraker op een slaapverwekkend tempo richting het eindsignaal en was 0-0 een niet meer dan terechte uitslag. Daarmee zijn zowel de aanwezige supporters als beide clubs ongetwijfeld ontevreden. Door het gelijkspel blijft het Cambuur van Sjors Ultee hekkensluiter in de eredivisie met 3 punten achterstand op FC Volendam en FC Emmen. Voor de Drentenaren is het gelijkspel een gemiste kans om FC Groningen, dat vandaag van Feyenoord verloor, in te halen.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

De cijfers van de eredivisie

