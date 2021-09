Cambuur geeft armetierig Sparta dreun en beleeft beste eredivisiestart ooit

Het is goed mis bij Sparta. Vanmiddag kon de Rotterdamse club opnieuw niet winnen van een club die normaal gesproken een directe concurrent is in de strijd om handhaving in de eredivisie. Cambuur won verdiend met 0-4 en beleeft daarmee een heerlijke rentree in de eredivisie, de beste ooit zelfs.

Door Dennis van Bergen



Hopen, bidden en wellicht her en der nog ergens een puntje pikken. Dat is het vooruitzicht voor Sparta tot de winterstop, waarin het zich echt moet versterken om niet te degraderen. Tegen Cambuur komt vandaag opnieuw aan het licht dat de ploeg van Henk Fraser niet het niveau heeft om weg te blijven bij de onderste ploegen. Op Het Kasteel winnen de Friezen verdiend met 0-4. Met 12 punten uit zeven wedstrijden beleven ze de beste seizoenstart ooit. Een knappe prestatie van Henk de Jong en zijn elftal.

Sparta gaat met de week slechter voetballen. Slechts tot één doelpoging komen de Spangenaren in een eerste helft, waarin Cambuur en z’n fanatieke fans het ritme bepalen op Het Kasteel. Dat is wanneer Emanuel Emegha na een goede actie net naast het doel van Sonny Stevens van de Friese club schiet. Verder is het ronduit pijnlijk om te zien hoe zwak bijvoorbeeld Vito van Crooij zich manifesteert. Nagenoeg alles doet de vleugelaanvaller fout. Voor rechtsback Dirk Abels en centrale verdediger Michael Heylen geldt hetzelfde. Cambuur, allerminst een Paris St. Germain toch, is op dit moment simpelweg beter of toch in elk geval energieker dan de Rotterdamse club. De 0-1 voorsprong halverwege is dan ook verdiend. Na goed voorwerk van Issa Kallon verslaat de prima spelende Alex Bangura doelman Maduka Okoye van de thuisclub.

Ook na rust domineert het frisse Cambuur. Nadat Spartaan Emegha direct na de pauze het overzicht mist om de vrijstaande Bryan Smeets in stelling te brengen bij een van de spaarzame gevaarlijke momenten, komt Cambuur halverwege de tweede helft op 2-0. Uitblinker Kalon profiteert genadeloos van een misser van Abels, die de bal volledig kwijt is. In het vervolg probeert Sparta het nog wel. Zo heeft Emegha pech wanneer zijn inzet via de paal terugkomt in het veld. Maar het is uiteindelijk opnieuw Kallon die scoort. En daarmee geeft de aanvaller de prima seizoenstart van Cambuur weer een stukje extra cachet.

Hoe anders is het gemoed bij Sparta, waar Aaron Meijers zijn frustratie in de slotfase beloond ziet met een rode kaart. Tot overmaat van ramp maakt Tom Boere er in de slotseconden ook nog 0-4 van.

