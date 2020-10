Cambuur houdt flink huis in Breda: geplaagd NAC verliest KKD-topper én foutloze status

In het Rat Verlegh Stadion moest NAC het nog doen zonder trainer Maurice Steijn. Hij raakte eerder besmet met het coronavirus, keerde daarna terug bij de club, maar zijn viruswaarden waren alsnog te hoog om op de bank te zitten tegen Cambuur. Daarnaast ontbraken er ook spelers als Lex Immers, Moreno Rutten, Nacho Monsalve, Javi Noblejas en Thom Haye, al benadrukte NAC in aanloop naar de wedstrijd nog dat deze spelers niet allemaal kampten met corona. Zo haakte Rutten in de warming-up af met een blessure.

De van FC Eindhoven overgenomen Kaj de Rooij speelde wél, maar de debutant moest toezien hoe de bezoekers een paar minuten voor rust op voorsprong kwamen. Jamie Jacobs kopte de bal tegen de paal, maar in de rebound kon Giovanni Korte (ex-NAC) de 0-1 simpel binnenschieten. Na rust besliste Cambuur de wedstrijd, door een knappe goal van Mitchell Paulissen. Korte gleed ook nog een voorzet van Robert Mühren binnen, waarna Jacobs in de slotminuut de eindstand bepaalde op 0-4.

Die forse nederlaag betekent voor NAC het eerste puntenverlies, na zes overwinningen op rij. Bovenin de Keuken Kampioen Divisie is het nu bijzonder spannend. Cambuur gaat aan kop met 19 punten uit 8 duels, NAC heeft er 18 uit 7, Almere City staat op 18 uit 8, terwijl De Graafschap 16 punten verzamelde in 7 duels.

Subtopper NEC

Ook NEC kwam dinsdagavond in actie, maar de Nijmegenaren moeten voorlopig even pas op de plaats maken. Op bezoek bij Jong PSV werd er met 1-1 gelijkgespeeld. Door een doelpunt van Kristoffer Kristinsson kwam de thuisploeg op voorsprong, in de slotfase redde invaller Thomas Beekman een punt. De ploeg van trainer Rogier Meijer stijgt daardoor voorlopig naar de vijfde plek en meldt zich dus in de subtop.