Cambuur-keeper maakt indruk, ook Senesi en Mwene vallen op

RapportcijfersWie waren de uitblinkers in speelronde 18 in de eredivisie? En welke spelers vielen juist flink tegen? Bekijk hier de rapportcijfers van alle spelers die dit weekend minimaal een halfuur in actie kwamen.

Met een 7,5 werd Cambuur-keeper Sonny Stevens het beste beoordeeld van deze speelronde. Net iets beter dan Ajacied Antony die een 7 kreeg voor zijn optreden tegen Fortuna Sittard. De verdedigers Marcos Senesi van Feyenoord en Phillipp Mwene van PSV scoorden beiden en kregen dat cijfer ook.

Willem II verloor al acht wedstrijden achter elkaar en zit in de penarie. De Noor Ulrik Jenssen deelde in de malaise en kreeg een 4 voor zijn optreden tegen NEC. Een andere Willem II-verdediger, Leeroy Owusu, scoorde een 4,5 in die wedstrijd.

Vitesse – PEC Zwolle 1-0

Vitesse: Houwen 7; Doekhi 6, Bazoer 6 (78. Hajek -), Rasmussen 6; Dasa 6, Bero 6,5, Huisman 5 (89. Buitink -), Tronstad 6,5, Wittek 6,5; Frederiksen 5,5 (71.Vroegh -), Openda 6,5.

PEC Zwolle: Lamprou 6; Van Polen 6 (68. Van den Berg -), Voet 6, Nakayama 6,5, Reijnders 6,5; Strieder 6 (68. Mbinga -), Van den Belt 5,5 (84. Kastaneer -), De Wit 6,5, Saymak 6 (68. Clement -); Tedic 6, Adzic 6 (82. Lagsir -).

Scheidsrechter: Van Boekel 6

Man of the match: Loïs Openda is bezig aan een goed seizoen. De Belgische spits was tegen PEC Zwolle goed voor de winnende treffer en evenaarde nu al zijn totale doelpuntenproduktie van het vorige seizoen.

AZ – FC Groningen 1-0

AZ: Vindahl 6; Witry 5,5 (53. Barasi 6), Hatzidiakos 6 (46. Beukema 6,5) , Martins Indi 6,5, Wijndal 6 (83. Aboukhlal -); Reijnders 6, De Wit 6, Clasie 6; Sugawara 6, Gudmundsson, 5,5 Karlsson 6,5.

FC Groningen: Leeuwenburgh 5; Te Wierik 6, Kasanwirjo -, Van Hintum 6 (83. Sverko -), Meijer 6; Suslov 5,5, Duarte 5,5 (83. Ngonge -), De Leeuw 5 (69. Postema -), Van Kaam 5,5 (69. Dammers -), Abraham - (19. Dankerlui 6); Strand Larsen 6.

Scheidsrechter: Van den Kerkhof 5

Man of the match: Het rendement van Jesper Karlsson is al sinds zijn entree in de eredivisie vorig seizoen erg hoog. Tegen FC Groningen was zijn fraaie traptechniek goed voor de enige treffer van de wedstrijd. Het was alweer zijn vierde treffer in december.

Volledig scherm Jesper Karlsson. © ANP

Heerenveen – Feyenoord 0-3

Heerenveen: Mous 6; Van Ewijk 5, Van Beek 5 (46. Dresevic 6), Bakker 5, Kaib 5,5; Madsen 5, J. Veerman 6,5 (71. Kongolo -), Halilovic 6, De Jong 5,5 (62. Stevanovic -); H. Veerman 6, Musaba 6,5 (62. Nygren -).

Feyenoord: Bijlow 6,5; Pedersen 6, Geertruida 6,5, Senesi 7, Malacia 7; Aursnes 6,5, Til 6,5, Kökçü 7; Jahanbakhsh 6 (76. Toornstra -), Linssen 6,5, Nelson 6.

Scheidsrechter: Manschot 6

Man of the match: De vorm was bij Marcos Senesi de afgelopen ver te zoeken maar tegen Heerenveen maakte de Argentijn zijn eigen goal in de Klassieker tegen Ajax weer een beetje goed door de openingstreffer te verzorgen. Het bleek voor Feyenoord het begin van een zorgeloze avond in Friesland.

Willem II – NEC 0-1

Willem II: Wellenreuther 5,5; Owusu 4,5, Roemeratoe 5 (83. Yeboah -), Jenssen 4, Köhn 5,5; Saddiki 5 (71. Kampetsis -), Meerveld 6 (84. Köhlert -), Llonch 5,5 (71. Wriedt -); Nunnely 5,5, Kabangu 5 (71. Saglam -), Svensson 5.

NEC: Branderhorst 6; Van Rooij 6, Guth 6,5, Márquez 7, Odenthal 6,5, Verdonk 5; Schöne 6,5, Proper 7, Bruijn 6,5 (75. Vet -); Tavsan 5,5, Mattsson 6,5 (83. Duelund).

Scheidsrechter: Makkelie 4,5

Man of the match: Aan de hand van de ervaren Lasse Schöne ontwikkelt de 1 meter 68 lange Dirk Proper zich steeds beter op het middenveld van het verrassende NEC dat de winterstop ingaat in het linkerrijte.

Volledig scherm Dirk Proper (links). © Pro Shots / Marcel van Dorst

Heracles – Cambuur 1-1

Heracles: Blaswich 6,5; Fadiga 6,5, Rente 6,5, Knoester 6, Quagliata 6; Schoofs 6 (66. Bakis -), De la Torre 7, Kiomourtzoglou 7; Laursen 6,5 (87. Szöke -), Sierhuis 6, Basacikoglu 5 (66. Sierra -).

Cambuur: Stevens 7,5; Van der Meer 5, Mac-Intosch 6, Schouten 6, Bangura 5,5; Jacobs 5 (46. Breij 7), Hoedemakers 5, Maulun 5,5 (81. Paulissen -); Doodeman 5,5, (89. Tol -), Uldrikis 6,5, Kallon 5.

Scheidsrechter: Lindhout 6

Man of the match: Sonny Stevens was heel lang een sta-in-de-weg voor Heracles dat de aanval tegen Cambuur maar bleef zoeken. Dertien minuten was de doelman ongelukkig en capituleerde alsnog.

Ajax – Fortuna Sittard 5-0

Ajax: Pasveer 6; Rensch 6, Schuurs 6,5, Timber 6, Blind 7; Gravenberch 5,5 (52. Tagliafico 6), Klaassen 6, Berghuis 5,5 (86. Taylor -); Antony 7 (86. Daramy -), Haller 5, Tadic 6 (79. Neres -).

Fortuna Sittard: Van Osch 6, Tirpan 5 (46. Pinto 5,5), Angha 6 (73. Lonwijk -), Samaris 5,5, Janssen 5, Cox 5,5, Ferati 6 (85. Noslin -), Duarte 5,5, Rienstra 6 (88. Musaba -), Flemming 6,5, Seuntjens 6

Scheidsrechter: Nagtegaal 6,5

Man of the match: Antony had het op zijn heupen tegen Fortuna Sittard en dat hebben de verdedigers van Fortuna geweten. De Braziliaanse buitenspeler was ook nog goed voor een treffer. Dat was er een zoals we dat van Antony kennen. Een bekeken schot van afstand.

FC Utrecht – FC Twente 1-1

FC Utrecht: Paes 6,5; Timber 6, Van der Hoorn 5, Van der Maarel 6, Zagre 5 (61 Warmerdam -); Maher 5,5, Van Overeem 6,5 (61. Van de Streek -), Gustafson 5 (71. Boussaid -), Ramselaar 5 (79. Balk -), Mahi 6; Douvikas 5.

FC Twente: Unnerstall 6,5; Troupée 6 (86. Rots -), Hilgers 6, Pröpper 6, Oosterwolde 6 (61. Smal -); Zerrouki 6, Vlap 5 (54, Bosch 6), Sadilek 6,5; Misidjan 5 (62. Plegezuelo -), Van Wolfswinkel 6 (86. Ugalde -), Limnios 6 (86. Everink).

Scheidsrechter: Martens 6

Man of the match: Net als FC Utrecht maakt Mimoun Mahi een moeilijk seizoen door maar door zijn goal in de blessuretijd van de wedstrijd tegen FC Twente redde hij voor zijn ploeg een punt en misschien wel de positie van zijn trainer.

Volledig scherm Mimoun Mahi. © Pro Shots / Remko Kool

PSV – Go Ahead Eagles 2-0

PSV: Drommel 7; Mwene 7, Ramalho (-) Obispo 6,5, Boscagli 6,5, Mauro 7 (90. Max -); Sangaré 7, Gutiérrez 6,5; Gakpo 7, Götze 5,5 (90. Ledezma -); Vertessen 5 (75. Van Ginkel -), Vinícius 5 (75. Romero -).

Go Ahead Eagles: Hahn 6,5; Lucassen 5, Nauber 6, Idzes 6, Kramer 5, Kuipers 5 (85. Ross -); Rommens 5,5, Brouwers 5,5 (87. Tuzlacik -), Oratmangoen 5 (46. Heil 5,5); Cordoba 5 (71. Bakker -), Botos 4,5 (46. Lidberg 5,5).

Scheidsrechter: Higler 5,5

Man of the match: Philipp Mwene is opvallend op schot de laatste tijd. De Oostenrijkse verdediger die een moeizaam begin kende bij PSV scoorde in de laatste drie duels. Daarmee evenaarde hij een illustere voorganger. Ronald Koeman was de laatste verdediger van PSV die dat lukte.

Sparta – RKC 1-1

RKC: Vaessen 5; Bakari 5,5 (74. Gaari -), Meulensteen 6,5, Adewoye 5,5, Van den Buijs 6, Büttner 6 (74. Wouters -), Bel Hassani 5 (81. Kuijpers -), Anita 5,5, Mulder 5,5 (81. Azhil -); Odgaard 7, Kramer 5 (74. Stokkers -).

Sparta: Okoye 6; Masouras 5,5, Vriends 6,5, Beugelsdijk 4, Auassar 6,5 (78. Heylen), Pinto 6,5; Mijnans 6,5, Abels 5,5, Smeets 6 (64. Osman -); Van Crooij 6 (73. Emegha -), Engels 5,5 (73. Thy -).

Scheidsrechter: Van der Graaf 6

Man of the match: Voor de vierde achtereenvolgende wedstrijd was Jens Odgaard trefzeker voor RKC. De Deense spits heeft nu al even vaak gescoord als in zijn meest doelpuntrijke seizoen uit zijn carrière.