Cambuur klopt Dordt en loopt uit, Volendam kan periodetitel ruiken

Keuken Kampioen DivisieKoploper Cambuur had in achttiende speelronde in de Keuken Kampioen Divisie geen kind aan FC Dordrecht (2-4). Er was meer goed nieuws voor de ploeg uit Leeuwarden: concurrent De Graafschap liet de zege glippen in Den Bosch. FC Volendam won wél en is één overwinning verwijderd van de periodetitel.

Voor doelpunten is Cambuur normaliter is aangewezen op topscorer Robert Mühren en revelatie Jamie Jacobs. In Dordrecht produceerde de ploeg van Henk de Jong voor rust al vier treffers maar geen van de goals kwam van het koningskoppel.



Robin Maulun kreeg na dik twintig minuten de bal gelukkig voor zijn voeten en schoot in een leeg doel raak. Nog geen twee minuten later kwam FC Dordrecht op gelijke hoogte dankzij een benutte strafschop van Pedro Marques. Het deed Cambuur echter niet wankelen. Integendeel. De koploper gaf gas en ging halverwege rusten met een 1-4 voorsprong door treffers van Mees Hoedemakers, Kellian van der Kaap en opnieuw Maulun. Eén minuut voor tijd bepaalde Dordrecht-verdediger Stef Gronsveld de eindstand: 2-4.

De Graafschap laat punten liggen na afgekeurde wereldgoal

Het duel tussen FC Den Bosch en De Graafschap, dat vijf punten minder had dan Cambuur, kwam pas na de pauze op gang. Daryl van Mieghem opende de score met een bekeken schuiver na 50 minuten en drie minuten leek Ralf Seuntjens het duel te beslissen. Den Bosch gaf zich echter niet gewonnen en deed in 55ste minuut wat terug via Paco van Moorsel: 1-2.



In de 59ste minuut produceerde Branco van den Boomen een absolute wereldgoal. Een vrije trap op een dikke meter achter de middellijn werd door de Superboer op prachtige wijze over de doelman heen getild. Het feest ging echter niet door omdat de bal niet stillag toen de vrije trap genomen werd. Volgens de letter van de wet een correcte beslissing. Dat kwam De Graafschap duur te staan. In de 78ste minuut bood goalie Hidde Jurjus door halfslachtig ingrijpen Leo Vaisanen een uitgelezen kans op de gelijkmaker: 2-2. De achterstand van De Graafschap op Cambuur gedraagt na vanavond zeven punten.

FC Volendam geeft zegereeks vervolg

Wim Jonk is met FC Volendam dicht bij het halen van een periodetitel. De formatie uit het vissersdorp won vanavond zijn zevende duel op rij. Ditmaal was FC Eindhoven het slachtoffer. Opvallend genoeg was linksback Gijs Smal de grote man aan Volendamse zijde. De 22-jarige verdediger was met twee treffers verantwoordelijk voor de ruststand (0-2). Nick Doodeman besliste kort na rust de wedstrijd met het derde doelpunt van de avond. Youri Roseboom redde in de laatste minuut de eer voor de thuisploeg: 1-4.



FC Volendam staat dankzij de overwinning na negen duels in de twee periode op 22 punten, één meer dan Cambuur. Volgend week kan Volendam in eigen huis beslag leggen op de periodetitel tegen laagvlieger MVV.

Uitslagen Keuken Kampioen Divisie speelronde 18