Cambuur-manager Foeke Booy getroffen door herseninfarct

,,Heftig nieuws: onze technisch manager Foeke Booy is gisteravond getroffen door een herseninfarct. Hij wordt momenteel nader onderzocht en maakt het naar omstandigheden redelijk. Heel veel beterschap, Foeke", zo laat SC Cambuur op Twitter weten.



Booy (59) is sinds 2018 werkzaam bij SC Cambuur, dat komend seizoen uitkomt in de eredivisie. Eerder was hij trainer bij FC Utrecht, Sparta Rotterdam, Cercle Brugge en Go Ahead Eagles.



Op social media stromen de steunbetuigingen van andere voetbalclubs binnen: