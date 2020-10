Cambuur rekent eenvoudig af met hekkensluiter FC Dordrecht

Robert Mühren schoot in de 19de minuut raak vanaf elf meter en kopte drie minuten later ook de 2-0 binnen, nadat de spits uit Volendam vroeg in de wedstrijd al een strafschop via de lat over had geschoten. Michael Breij maakte er na 33 minuten 3-0 van. Giovanni Korte maakte de beide goals in de tweede helft. De oud-speler van FC Dordrecht deed dat in de 71ste en 92ste minuut.



Cambuur staat derde in de Keuken Kampioen Divisie met 16 punten na zeven duels. NAC Breda gaat aan kop met 18 punten, Almere City staat ook op 16 punten. Zij staan nog wel op zes wedstrijden, eentje minder dan Cambuur dus. De Graafschap staat op een vierde plaats met 12 punten, maar de ploeg van Mike Snoei speelde pas vijf wedstrijden. De topper NAC Breda - De Graafschap ging vrijdagavond niet door vanwege een aantal coronabesmettingen in de selectie van NAC. Voor Cambuur staat komende vrijdag de uitwedstrijd bij NAC op het programma.



FC Dordrecht staat onderaan met vier punten na zeven wedstrijden. Trainer Harry van der Ham ontbrak omdat hij ziek was. ,,We wisten dat Cambuur een paar maten te groot was en dat bleek ook, zeker in de eerste helft. Dat is heel frustrerend in het veld. We hebben gewoon geprobeerd om het compact te houden, maar bij Cambuur waren ze een stuk sneller en sterker", zei aanvoerder Kevin Vermeulen na afloop.