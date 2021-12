Cambuur steekt Henk de Jong hart onder de riem met zege op zwalkend Willem II

Waarom een vertrek van Schmidt hoogst ongelukkig was uitgekomen voor PSV

Roger Schmidt laat PSV niet in de steek voor RB Leipzig en heeft die club ‘nee’ verkocht. PSV had hem ook niet laten gaan, omdat de club niet gelooft in hapsnapbeleid en continuïteit wil. Partijen praten binnenkort over de voorwaarden waaronder zij langer door kunnen gaan dan tot het eind van dit seizoen. Waarover gaan die gesprekken?

7 december