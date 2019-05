Cambuur werkt tegen Almere twee keer achterstand weg en houdt hoop

Promotie-degradatie NEC neemt voorschot op volgende ronde play-offs

22:35 NEC heeft de tweede ronde van de play-offs in het vizier. De eerstedivisionist uit Nijmegen was vanavond in eigen stadion met 2-0 te sterk voor RKC in de heenwedstrijd van de eerste ronde. Dinsdag volgt de return in Waalwijk.