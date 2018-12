Cambuur zet hardleerse Mathieu voor derde keer in ruim een jaar uit de selectie

Het is niet de eerste keer dat Mathieu zich in de nesten werkt bij SC Cambuur. In oktober van het vorige jaar ging hij onder toenmalig trainer Marinus Dijkhuizen voor het eerst in de fout. Later dat seizoen ging het opnieuw mis, toen René Hake het stokje van de ontslagen Dijkhuizen had overgenomen. De oud-speler van Willem II zou zijn afspraken niet nakomen, zo luidde het statement van de club.



Dat is nu opnieuw het geval. Mathieu kwam dit seizoen in vijftien competitiewedstrijden binnen de lijnen voor Cambuur, dat de twaalfde plaats bezet in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels was hij goed voor vijf doelpunten.