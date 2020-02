Canadees talent Auger-Aliassime (19) naar finale in Rotterdam

Bazoer openhartig: ‘Van al die zogenaamde vrienden zijn er weinig over’

9:56 Nog niet zo lang geleden was hij hét talent van Nederland. Maar Riechedly Bazoer (23) vecht inmiddels om speeltijd in de subtop. De middenvelder van Vitesse kijkt in de spiegel. ,,Het is anders gelopen dan ik had verwacht.’’