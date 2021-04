Captain Sari van Veenendaal niet met backpack, maar met Oranje op weg naar Australië

Door Daniël Dwarswaard



Ooit had Sari van Veenendaal, keeper en aanvoerder van Oranje, het plan om in een Volkswagen busje een paar maanden door Australië te tuffen. Maar toen haar voetbalcarrière serieuze vormen aannam, werd die droom toch een beetje lastig. ,,Omdat het voetbal eigenlijk nooit stilligt. Verplichtingen met de club, grote toernooien in de zomer. Dus het is nog altijd een droom om zoiets te ondernemen. Je moet ook iets te dromen over houden, hè. Misschien iets voor na mijn loopbaan.’’