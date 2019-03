Cees Roozemond nieuwe algemeen directeur van SC Heerenveen

Portret Real-ster Broodje pindakaas in de genen van Marco Asensio

11:52 Na zijn winnende doelpunt in de Arena tegen Ajax smeerde Marco Asensio (23) figuurlijk een broodje pindakaas om het te vieren. ,,Het doelpunt is voor jullie”, twitterde hij aan zijn Nederlandse familie, die in het stadion aanwezig was. Vanavond hoopt hij het succes te herhalen.