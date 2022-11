Chagrijn neemt toe in Amsterdam: Ajax blijft tegen Vitesse steken op gelijkspel en loopt koppositie mis

Ajax is er niet in geslaagd om de koppositie in de eredivisie te heroveren. Na de 1-2 nederlaag tegen PSV lukte het ook tegen Vitesse niet om in de Johan Cruijff Arena te winnen. Vitesse sleepte een punt uit het vuur: 2-2.

Net als in de verloren topper tegen PSV zette Alfred Schreuder routinier Daley Blind op de bank. Owen Wijndal mocht het, terug van een blessure, als linksback laten zien. Kenneth Taylor verving op het middenveld de geschorste Edson Álvarez, Devyne Rensch kreeg de voorkeur boven Jorge Sánchez en Mohammed Kudus kreeg in de spits weer de voorkeur boven Brian Brobbey, met wie hij tegen PSV nog samen in de basis begon en die volgens Schreuder niet fit genoeg was.



Ajax begon goed: Dusan Tadic drukte zijn grote teen net iets eerder dan doelman Daan Reiziger tegen de bal en zette de Amsterdammers al na een handvol minuten op voorsprong. Ajax kreeg veel kansen om de voorsprong te vergroten, maar uit een razendsnelle omschakeling was het Million Manhoef die vanaf de linkerkant opstoomde en met een uiterste krachtsinspanning Remko Pasveer kansloos liet.

Gefluit in Johan Cruijff Arena

Het gefluit en gemor in de Johan Cruijff Arena nam weer toe, er kwamen zelfs witte zakdoekjes tevoorschijn, maar Schreuder vond het in de rust nog niet nodig om in te grijpen. Pas in de zestigste minuut werden Brobbey, Blind en Francisco Conceição gebracht. Ajax had op dat moment al de overhand en greep Vitesse bij de keel, maar dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken bleek ook vanavond wel: opnieuw was het Manhoef die uit de counter scoorde en Pasveer kansloos liet, 1-2.

Terwijl het ‘Schreuder rot op’ alsmaar luider werd, moest Lorenzo Lucca de meubelen voor Schreuder redden. De boomlange Italiaan deed dat voor een deel: net als tegen PSV kopte hij raak, voorzet van Blind, en bracht hij Ajax weer op gelijke hoogte. Maar meer dan een gelijkspel zat er voor Ajax niet in. De Amsterdammers kwamen zelfs nog goed weg toen Mohammed Sankoh na een fout van Bassey op de 2-3 leek af te stormen, maar nu lag Pasveer wel op de juiste plek. Ook in de acht minuten extra tijd werd er niet meer gescoord, al was Brobbey met een schot op de paal nog heel dicht bij.

Ajax heeft nu in de eredivisie één punt achterstand op koploper PSV. Feyenoord kan donderdagavond op gelijke hoogte komen met PSV als ze in de Kuip weten te winnen van Cambuur. Ajax sluit het jaar 2022 zaterdag af met een uitwedstrijd tegen Emmen.

