Champions League hobbel bij transfer Van Veenendaal naar PSV

Hoe zit het dan wel? Het contract van Van Veenendaal met Atlético Madrid loopt volgende week af en per 1 juli staat ze in principe onder contract bij PSV. Daar volgt in coronatijden nog wel een grote maar op, namelijk dat de UEFA vorige week bekendmaakte dat de Champions League van het seizoen 2019-2020 in toernooivorm wordt uitgespeeld tussen 21 en 30 augustus. Atlético staat in de kwartfinales. De Europese voetbalbond heeft echter nog geen richtlijnen gedeeld hoe het zit met speelsters van die acht teams die deze zomer een transfer maken.

Een reële optie is dat aflopende dan wel afgekochte contracten van rechtswege met twee maanden worden verlengd. Is dat het geval dan komt Van Veenendaal niet op 1 juli maar pas op 1 september naar Eindhoven en blijft ze inderdaad langer in Spanje. Anders moeten clubs en speelster met elkaar in gesprek over wat ze willen met deze overbruggende periode. PSV kan zich in de onderhandelingen flexibel opstellen omdat de eredivisie pas op zijn vroegst in september mag beginnen en de Eindhovense club ook pas in november debuteert in het hoofdtoernooi van de Champions League van het seizoen 2020-2021. Bespreekpunten zijn onder meer salaris en wie het risico bij een dan opgelopen blessure draagt.